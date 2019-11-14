А могло быть совсем по другому: актеры, отказавшихся от судьбоносных ролей (Фото)

1 Шон Коннери Ссылаясь на то, что он "не фантазирует", Шон Коннери отказался играть Гэндальфа в экранизации "Властелина колец" Питера Джексона. Роль, которая в конечном итоге была отдана Иэну МакКеллену, принесла актеру награду "Лучший актер второго плана в кино" Американской гильдии сценаристов и номинацию на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана".

2 Уилл Смит Уиллу Смиту изначально предложили роль Нео в "Матрице". Он отказался из-за того, что концепция была слишком сложной, а также актер не верил, что фильм покажет хорошие кассовые сборы. Что ж, теперь все знают, какой фурор произвела "Матрица".

3 Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер предложили роль Кларис Старлинг в адаптации Джонатана Демми "Молчание ягнят". Она отказалась, потому что сочла фильм слишком жестоким и тревожным. Роль отдали Джоди Фостер, и она принесла ей вторую премию Оскар за лучшую женскую роль.

4 Аль Пачино Аль Пачино пригласили сыграть Хана Соло в "Звездных войнах", на что актер ответил, что ему совершенно не интересна эта роль. Тогда на замену ему пришел Харрисон Форд, и оказалось, что франшиза стала одной из самых успешных фантастических эпопей в истории, сделав Форда суперзвездой.

5 Ким Бейсингер Ким Бейсингер отказалась от того, чтобы сыграть Кэтрин Трамелл в триллере Пола Верховена "Основной инстинкт", и эту роль отдали Шэрон Стоун. Фильм стал одним из самых кассовых в 1992 году, пополнив кошелёк на 352 миллиона долларов и принес всемирную славу (а также 2 кинонаграды MTV) актрисе.

6 Джек Николсон Когда к Джеку Николсону обратились с просьбой сыграть Майкла Корлеоне, он уже знал, что "Крестный отец" будет отличным фильмом. Однако он заявил, что "индейцы должны играть персонажей, написанных для индейцев". Переводя на "нормальный" язык, Николсон считал, что роль Корлеоне должен сыграть итальянец, поэтому и упустил возможность "стать лицом" культового персонажа. Американский кинематографический институт назвал Майкла Корлеоне в исполнении Аль Пачино одним из самых знаковых злодеев в истории кино.

7 Джон Траволта Джон Траволта отказался играть Форреста Гампа... и это была его огромная ошибка. В 1994 году фильм стал самым кассовым в Северной Америке. Том Хэнкс получил Оскара за "лучшую мужскую роль" (а всего фильм собрал 6 Оскаров). Траволта впоследствии признался, что сожалел о принятом им решении.

8 Риз Уизерспун Посчитав, что это будет очередной второсортный фильм ужасов, Риз Уизерспун отказалась от прослушивания на роль Сидни Прескотт в фильме Уэса Крэйвена "Крик". Вместо нее роль сыграла Нив Кэмпбелл.

9 Сандра Баллок Когда съемки "Малышки на миллион" начались с задержками, Сандра Баллок собрала свои вещи и ушла. К сожалению для нее, фильм не только снискал коммерческий успех, он также получил всеобщее признание критиков. А актриса Хилари Суонк, которую взяли на замену Баллок, получила вторую премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

10 Мел Гибсон Сначала Мелу Гибсону предложили сыграть роль Брюса Уэйна / Бэтмена в адаптации Тима Бертона 1989 года. Подумав, что фильм провалится, Гибсон отказался от роли. Как и все фильмы Тима Бертона, "Бэтмена" раскритиковали за то, что он "слишком мрачный". Но это не помешало фильму добиться огромного кассового успеха - 411 миллионов долларов.

11 Кейт Уинслет Кейт Уинслет предложили роль Виолы де Лессепс в британском романтическом комедийно-драматическом фильме 1998 года "Влюбленный Шекспир". Если бы она согласилась, то получила бы "Оскар" за лучшую женскую роль намного раньше в своей карьере (она получила ее только в 2009 году). В 98 же вместо Кейт это сделала Гвинет Пэлтроу.

12 Джулия Робертс Сегодня выдающиеся роли встречаются довольно редко, а еще сложнее заполучить "Оскар". Джулия Робертс могла бы получить свою вторую награду за лучшую женскую роль, если бы она согласилась на роль Ли Энн Туохи в фильме 2009 года "Невидимая сторона". Но Робертс отказалась от этой роли, чтобы сняться в "Дне святого Валентина", фильме режиссера Гарри Маршалла, который дал ей ранее знаковую роль Вивиан в "Красотке".

13 Брюс Уиллис Когда Брюс Уиллис отказался от роли Сэма Уита в романтическом фэнтезийном фильме 1990 года "Привидение", он упустил возможность сыграть роль вместе со своей тогдашней супругой Деми Мур, а также сняться в самом кассовом фильме 1990 года. Фильм принёс создателям 505 миллионов долларов.

14 Сигурни Уивер Когда Сигурни Уивер отказалась от роли Сары Тобиас в фильме 1988 года "Обвиняемый", вместо нее снялась Джоди Фостер. Это принесло ей первый из двух Оскаров за лучшую женскую роль.