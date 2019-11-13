Джастин Бибер озвучит Купидона в новом мультике

Новости культуры:Голосом Джастина Бибера заговорит и, возможно, запоет озорной бог любви в первой анимационной работе студии Mythos.

Канадский музыкант и актер Джастин Бибер на своей официальной странице в Instagram выложил эксклюзивное фото в поддержку предстоящего анимационного фильма "Купидон", производством которого занимается Mythos Studios.

В этой картине Биберу предстоит озвучить заглавного героя. На опубликованной картинке анимированная версия Бибера в образе бога любви сидит на краю скалы в лучах предзакатного солнца.

"Купидон" расскажет историю одноименного мифического персонажа, который проникся любовью к обворожительной Психее, чья красота внушает ревность самой Афродите, матери Купидона. О том, кто в фильме озвучит Психею, пока не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #cupidmovie Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 12 Ноя 2019 в 8:42 PST

Режиссером "Купидона" выступит клипмейкер и коммерческий аниматор Пит Кендленд. Этот проект станет первым из запланированного цикла фильмов, в основу которых лягут сюжеты из древнегреческой и древнеримской мифологии.

Mythos Studios — очень молодое кинопредприятие, которое было создано лишь год назад. В качестве основателей студии выступили один из ведущих руководителей Marvel Studios Дэвид Майсел и влиятельный музыкальный менеджер Скутер Браун, который является официальным представителем не только самого Бибера, но и многих других звезд эстрады, включая Канье Уэста, Ариану Гранде и PSY.