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"Друзья" возвращаются: в HBO хотят снять спецвыпуск культового шоу

"Друзья" возвращаются: в HBO хотят снять спецвыпуск культового шоу
17:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:HBO планирует снять спецвыпуск сериала "Друзья" к 25-летию шоу.

Телеканал HBO планирует снять специальный выпуск культового сериала "Друзья" с классическим актерским составом, о котором, вероятно, ранее намекала Дженнифер Энистон.

Как сообщает The Hollywood Reporter, телеканал хочет пригласить для работы над спецвыпуском Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Мэттью Перри, Дэвида Швиммера и Мэтта ЛеБлана, а также создателей сериала Дэвида Крэйна и Марту Кауффман.

Проект пока не утвержден, с актерами и шоураннерами идут переговоры, но источники утверждают, что все стороны заинтересованы в съемках спецвыпуска.

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Премьера выпуска, посвященного 25-летию шоу, состоится на новом стриминговом сервисе HBO Max, который запустят в следующем году.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Дженнифер Энистон, Друзья, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан.
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