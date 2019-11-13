"Друзья" возвращаются: в HBO хотят снять спецвыпуск культового шоу

Новости культуры:HBO планирует снять спецвыпуск сериала "Друзья" к 25-летию шоу.

Телеканал HBO планирует снять специальный выпуск культового сериала "Друзья" с классическим актерским составом, о котором, вероятно, ранее намекала Дженнифер Энистон.

Как сообщает The Hollywood Reporter, телеканал хочет пригласить для работы над спецвыпуском Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Мэттью Перри, Дэвида Швиммера и Мэтта ЛеБлана, а также создателей сериала Дэвида Крэйна и Марту Кауффман.

Проект пока не утвержден, с актерами и шоураннерами идут переговоры, но источники утверждают, что все стороны заинтересованы в съемках спецвыпуска.

Премьера выпуска, посвященного 25-летию шоу, состоится на новом стриминговом сервисе HBO Max, который запустят в следующем году.