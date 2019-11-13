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"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта (Видео)
"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта

"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта (Видео)

"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта (Видео)
17:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:В сети появился трейлер фильма-концерта "Розділові Наживо" при участии поэта Сергея Жадана, по роману которого в 2018 году вышла криминальная драма "Дикое поле".

"Розділові Наживо" экранизирует последнее выступление культового мультидисциплинарного проекта-перфоманса "роздІловІ" при участии Сергея Жадана (текст, голос), Ольги Михайлюк (идея, визуализация), Алексея Ворсобы (музыка, аккордеон), Томаша Сикоры (музыка, экспериментальные инструменты и саксофон) и Сергея Пилявца (VJ) .

Режиссер-постановщик Вадим Ильков собрал 11 лучших операторов Украины, которые одновременно следили за выступлением "роздІловІ", раскрывая зрителями неожиданные и захватывающие моменты создания искусства.

Фильм-концерт будет показан 11 декабря во всех кинотеатрах Украины.

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Напомним, первая версия перфоманса была создана 2012 году на основе книги Сергея Жадана "Вогнепальні й ножові". С тех пор "роздІловІ" объездили с выступлениями всю Украину. В начале 2019 года все участники перфоманса приняли решение завершить проект. Фильм "Розділові Наживо" станет последним совместным выступлением этого коллектива.

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Кино, Фильм, Сериал, Фильм-концерт, Сергей Жадан, Розділові Наживо.
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