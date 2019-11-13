"Розділові Наживо": представлен официальный трейлер фильма-концерта (Видео)

Новости культуры:В сети появился трейлер фильма-концерта "Розділові Наживо" при участии поэта Сергея Жадана, по роману которого в 2018 году вышла криминальная драма "Дикое поле".

"Розділові Наживо" экранизирует последнее выступление культового мультидисциплинарного проекта-перфоманса "роздІловІ" при участии Сергея Жадана (текст, голос), Ольги Михайлюк (идея, визуализация), Алексея Ворсобы (музыка, аккордеон), Томаша Сикоры (музыка, экспериментальные инструменты и саксофон) и Сергея Пилявца (VJ) .

Режиссер-постановщик Вадим Ильков собрал 11 лучших операторов Украины, которые одновременно следили за выступлением "роздІловІ", раскрывая зрителями неожиданные и захватывающие моменты создания искусства.

Фильм-концерт будет показан 11 декабря во всех кинотеатрах Украины.

Напомним, первая версия перфоманса была создана 2012 году на основе книги Сергея Жадана "Вогнепальні й ножові". С тех пор "роздІловІ" объездили с выступлениями всю Украину. В начале 2019 года все участники перфоманса приняли решение завершить проект. Фильм "Розділові Наживо" станет последним совместным выступлением этого коллектива.