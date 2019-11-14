Режиссеры последних "Мстителей" готовят сериал о соперничестве Marvel и DC

Новости культуры:Режиссеры Джо и Энтони Руссо разрабатывают документальный сериал, посвященный извечной конкуренции между Marvel и DC.

Братья Руссо взялись за работу над схваткой, которая по масштабам даже превосходит битву с Таносом из "Мстители: Финал".

Проект получил название Slugfest ("Противостояние"), отсылая к книге под названием "Противостояние: 50-летняя эпичная битва между Marvel и DC". Руссо выступят в качестве исполнительных продюсеров Slugfest, тогда как режиссерами назначены Дон Арготт и Шина М. Джойс.

Marvel и DC — не просто издательства комиксов, это две компании из сферы развлечений, которые параллельно проложили себе путь во главу современной популярной культуры. В эпоху супергеройских блокбастеров появились такие режиссеры, как Джеймс Ганн, которые снимают как для Marvel, так и для DC, тем самым оказываясь в центре их соперничества. Теперь же братья Руссо, поставившие целый ряд фильмов Marvel, включая "Мстители: Финал", запечатлеют эволюцию отношений между DC и Marvel в виде документальной хроники.

В этом проекте будет прослежено восхождение двух новаторских творческих компаний, которые ныне представляют собой мощнейшие средоточия комиксовой индустрии, — Marvel и DC. Стремление к вершине, подпитываемое конкурентной интуицией и творческой оригинальностью, вылилось в неукротимое развитие американской культуры, что позволило вырастить из ее бессвязных и не получавших должного внимания корней грандиозные мифологии, которые теперь сами способны менять культуру, — гласит официальный пресс-релиз.

Создатели обещают, что в Slugfest зрителей ждет множество закулисных историй, в числе которых будет и первый официальный кроссовер между Marvel и DC, имевший место в 1970-х при участии Супермена и Человека-паука. При этом братья Руссо — не только специалисты по супергеройским фильмам, но еще и большие знатоки истории комиксов.