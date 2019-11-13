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"Мстители: финал": Тони Старк встретился со взрослой дочерью в удаленной сцене фильма (Видео)

"Мстители: финал": Тони Старк встретился со взрослой дочерью в удаленной сцене фильма (Видео)
21:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Стриминговий сервис Disney+ показал расширенную версию киноленты "Мстители: Финал" от киностудии Marvel.

В одной из вырезанных финальных сцен Тони Старк встречает взрослую версию своей дочери Морган в исполнении актрисы Кэтрин Лэнгфорд.

Сцена, которая проходила в промежуточном мире, куда Железный человек попал после смерти, получилась очень трогательной. Герой, которого сыграл Роберт Дауни-младший, смог поговорить со своей взрослой дочерью Морган. Именно после разговора мужчина принимает то, что он умер и спас Вселенную, семью и друзей от Таноса.

"Думаю, что я сделал ошибку. Это было плохое решение", – сказал Тони Старк девушке.

На это Морган ответила, что она сильная, как мать, и радуется, что смогла провести с отцом столько, сколько было назначено.

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Добавим, что в последней сцене на похоронах в 2023 году Морган смотрела видео с погибшим отцом, где он говорит, что любит девочку. После похорон маленькая девочка сказала, что голодная и хочет чизбургеры. Другой герой из "Мстителей" Хэрри Хоган отметил, что ее отец Тони Старк также любил чизбургеры, когда в 2009 он бежал из Афганистана.

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Кино, Фильм, Дисней, Marvel, Железный человек, Мстители: Финал.
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