"Мстители: финал": Тони Старк встретился со взрослой дочерью в удаленной сцене фильма (Видео)

В одной из вырезанных финальных сцен Тони Старк встречает взрослую версию своей дочери Морган в исполнении актрисы Кэтрин Лэнгфорд.

Сцена, которая проходила в промежуточном мире, куда Железный человек попал после смерти, получилась очень трогательной. Герой, которого сыграл Роберт Дауни-младший, смог поговорить со своей взрослой дочерью Морган. Именно после разговора мужчина принимает то, что он умер и спас Вселенную, семью и друзей от Таноса.

"Думаю, что я сделал ошибку. Это было плохое решение", – сказал Тони Старк девушке.

Tony Stark meets adult Morgan Stark

