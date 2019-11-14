В Сети появился трейлер "Соника в кино" с обновленным персонажем (Видео)

Новости культуры:В мае авторы картины пообещали доработать внешний вид Соника.

Компания Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма "Соник в кино".

Как сообщается, в новом трейлере главного персонажа немного видоизменили из-за недовольства потенциальных зрителей – зрители были недовольны видом героя в первом трейлере, который вышел еще весной.

Для изменения внешнего вида главного героя пришлось поменять дату премьеры с 7 ноября 2019 года на 14 февраля 2020 года.

Режиссером "Соник в кино" является Джефф Фаулер. В фильме также снялись Джеймс Марсден, Нил МакДонаф и Тика Самптер.

"Соник в кино" – полнометражный фильм от Paramount Pictures об одном из самых известных персонажей игр SEGA. Первый анонс картины состоялся в 2014 году.