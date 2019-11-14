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В чем изюминка фильма "Ангелы Чарли"?: опубликован официальный трейлер (Видео)

В чем изюминка фильма "Ангелы Чарли"?: опубликован официальный трейлер (Видео)
19:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Свежий трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" с хорошо знакомыми персонажами, которых сыграют новые популярные актеры, уже покоряет сеть.

Перезапуск третьей части фильма состоялся сегодня, 14 ноября. Первый официальный трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" появился на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment 27 июня. Меньше, чем за сутки его посмотрели почти 2,5 миллиона пользователей. Такой спрос блестяще показал, что фанаты криминальной драмы заскучали за продолжением культовой истории. Поэтому премьера фильма не заставила себя ждать.

Ранее создатели третьего полнометражного эпизода сообщали, что фильм 2019 года станет скорее продолжением двух предыдущих частей, но точно не римейком.

О сюжете картины съемочная команда долго умалчивала, однако из видеороликов можно было заметить, что любимое ангельское трио по-прежнему работает лишь в команде. Для комфортности их работы им обеспечили быстрые автомобили, а для эффектности в кадре – смелые наряды.

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Роли любимых ангелов в картине сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, а их наставницей стала Элизабет Бэнкс. Премьера картины в Украине состоялась сегодня, 14 ноября 2019 года.

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Кристен Стюарт, Видео, Трейлер, Сюжет, Ангелы Чарли, Наоми Скотт, Элла Балински.
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