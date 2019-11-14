Перевоплощение до неузнаваемости: на что готов Сергей Бабкин ради роли (Фото, Видео)

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Четверг, 14.11.2019
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21:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинский музыкант исполнит роль старого аскета Варфоломея в фильме "Черный ворон" по роману Василия Шкляра.

Ради экранизации исторического романа и соответствия Сергея Бабкина своему реальному прототипу, гримеры каждого съемочного дня тратили около двух часов. Актер поделился впечатлениями от работы над своим персонажем.

Известный певец Сергей Бабкин превратился в мистического отшельника Варфоломея в экранизации исторического романа "Черный ворон". Варфоломей – вечный гайдамак, который ведет аскетический образ жизни и живет в подвалах Мотронинского монастыря, который в свое время был укрытием повстанцев. Он проводит по туннелям холодноярцев, спасая им жизнь.

По сценарию в Варфоломея длинные растрепанные волосы, небрежная потрепанная борода и шрам на пол-лица, закрывающий глаза. Чтобы состарить Сергея и сделать максимально похожим со своим персонажем, пришлось наносить грим в несколько слоев, отдельно вырисовывая каждую морщинку и шрам. Каждый съемочный день гримеры тратили более 2 часов для воспроизведения всех деталей образа.

 
 
 
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Публикация от (@babkin_official)

"Я очень рад поделиться с вами новостями! С 5 декабря начнется всеукраинский прокат исторической драмы "Черный ворон", в которой я сыграю юродивого – Варфоломея! Он будто не имеет возраста, он является проводником в мистический мир: человеком, который проходит сквозь века и появляется в тот момент, когда может спасти тех, кто в этом нуждается. Мне очень приятно, что меня пригласили присоединиться к команде полнометражного фильма "Черный ворон", который воспроизводит одну из самых драматических страниц новейшей истории Украины. Надеюсь, зрители получат удовольствие от нашей работы, и это будет главная награда!" – прокомментировал свою работу над фильмом известный певец.

Сцены с участием Сергея Бабкина снимали на территории Киево-Печерской лавры и в подвалах заброшенного киевского винзавода.

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Премьера исторической драмы по роману Василия Шкляра состоится 5 декабря.

Что известно о драматическом бестселлере "Черный ворон"?

Фильм рассказывает об одной из самых драматических и наиболее замалчиваемых страниц украинской истории – ожесточенной борьбе украинских повстанцев против оккупационной коммунистической власти в 1920-х годах, уже после оккупации УНР, в Холодном Яру. Главный герой по прозвищу Черный Ворон – холодноярский атаман. Именно он организует борьбу против большевиков-оккупантов, которые уже заполонили Украину и вводят в ней свой советский строй, убивая патриотов и ущемляя украинскую культуру.

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Все по теме:

Музыка, Кино, Василий Шкляр, Певец, Украинский музыкант, Сергей Бабкин, Черный ворон, Снежана Бабкина.
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