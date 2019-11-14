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Украинское кино по мотивам повести Нечуя-Левицкого: опубликован тизер фильма (Видео)

Украинское кино по мотивам повести Нечуя-Левицкого: опубликован тизер фильма (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:На данный момент работа над производством ленты продолжается. О дате выхода пока не сообщается.

В сети появился тизер полнометражного дебютного игрового фильма режиссера Ирины Правило "Джеря". 

Основой картины стала повесть украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого "Микола Джеря". Музыкальная тема создана на основе напева "Плач молодої на могилі матері" по исследованиям этнографа Марии Пилипчак.

В главных ролях снимаются Иван Доскич, Виктория Муштей, Игорь Ридош и Игорь Будий. На данный момент работа над производством ленты продолжается. О дате выхода пока не сообщается.

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"Микола Джеря" - социально-бытовая повесть И. Нечуй-Левицкого, посвященная украинскому композитору Николаю Лысенко. Произведение написано в 1876 году.

Напомним, что картина "Віддана" по роману Софии Андрухович выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года. После презентации первого трейлера опубликован официальный постер романтично-фантазийной ленты "Віддана" режиссера Кристины Сиволап.

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Кино, Фильм, Украинский фильм, Тизер, Украинский писатель, Иван Нечуй-Левицкий, 20, Джеря, Микола Джеря.
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