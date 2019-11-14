Украинское кино по мотивам повести Нечуя-Левицкого: опубликован тизер фильма (Видео)

Новости культуры:На данный момент работа над производством ленты продолжается. О дате выхода пока не сообщается.

В сети появился тизер полнометражного дебютного игрового фильма режиссера Ирины Правило "Джеря".

Основой картины стала повесть украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого "Микола Джеря". Музыкальная тема создана на основе напева "Плач молодої на могилі матері" по исследованиям этнографа Марии Пилипчак.

В главных ролях снимаются Иван Доскич, Виктория Муштей, Игорь Ридош и Игорь Будий. На данный момент работа над производством ленты продолжается. О дате выхода пока не сообщается.

"Микола Джеря" - социально-бытовая повесть И. Нечуй-Левицкого, посвященная украинскому композитору Николаю Лысенко. Произведение написано в 1876 году.

Напомним, что картина "Віддана" по роману Софии Андрухович выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года. После презентации первого трейлера опубликован официальный постер романтично-фантазийной ленты "Віддана" режиссера Кристины Сиволап.