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"Ведьмак" от Netflix продлен на второй сезон

"Ведьмак" от Netflix продлен на второй сезон
11:06 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Производство второго сезона должно стартовать в начале следующего года.

Очевидно, телевизионная сага о Геральте придется зрителям по вкусу.

Премьера фэнтезийного сериала "Ведьмак" состоится только через месяц, но Netflix уже строит долгосрочные планы в связи со своим новым телепроектом.

В минувшую среду потоковый сервис подтвердил, что "Ведьмак" точно получит еще один сезон — дополнительные эпизоды стоит ждать в 2021 году. Вышедший недавно трейлер предстоящего сериала был встречен зрителями с огромным энтузиазмом, так что у руководителей Netflix есть все основания надеяться, что "Ведьмак" будет успешен.

Основанный на одноименных романах польского писателя Анджея Сапковского, сериал также содержит отсылки к популярному циклу видеоигр. 

Главный герой "Ведьмака" — Геральт из Ривии, которого исполнит Генри Кавилл. Геральт обладает сверхчеловеческими способностями, а его призвание — истребление всевозможных монстров и чудовищ, которые прибыли в мир из других измерений. Помимо Кавилла ключевые роли в сериале сыграют Аня Чалотра (чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (загадочная Цири).

Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel 

Я очень рада, что еще до того, как поклонники увидели наш первый сезон, мы можем подтвердить, что истории Геральта, Йеннифэр и Цири получат продолжение, — заявила шоураннер "Ведьмака" Лорен Шмидт Хиссрич.

Дебютная серия "Ведьмака" выйдет на экраны 20 декабря. 

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Фильмы, Кино, Сериалы, Netflix, Сериалы 2019, Сериал Ведьмак, Ведьмак второй сезон.
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