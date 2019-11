"Ведьмак" от Netflix продлен на второй сезон

Очевидно, телевизионная сага о Геральте придется зрителям по вкусу.

Премьера фэнтезийного сериала "Ведьмак" состоится только через месяц, но Netflix уже строит долгосрочные планы в связи со своим новым телепроектом.

В минувшую среду потоковый сервис подтвердил, что "Ведьмак" точно получит еще один сезон — дополнительные эпизоды стоит ждать в 2021 году. Вышедший недавно трейлер предстоящего сериала был встречен зрителями с огромным энтузиазмом, так что у руководителей Netflix есть все основания надеяться, что "Ведьмак" будет успешен.

Основанный на одноименных романах польского писателя Анджея Сапковского, сериал также содержит отсылки к популярному циклу видеоигр.

Geralt's adventure is only beginning....

The Witcher has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/6iPrUFeujI

— Netflix US (@netflix) November 13, 2019