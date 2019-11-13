Скачать
Среда, 13.11.2019
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Арахамия об отмене воинского призыва: У нас есть общее видение
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Гримм обратился к Тайсону и Дентиньо
Instagram тестирует инструмент редактирования видео
Instagram тестирует инструмент редактирования видео

Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel

Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
16:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Глава Marvel Studios подтвердил информацию о том, что в будущих проектах будут задействованы 3 новых персонажа.

Как сообщает британское интернет-издание Independent, голливудский режиссер Кевин Файги раскрыл некие подробности касательно новых проектов, связанных с фильмами Marvel.

Со слов главы Marvel Studios, в киновселенной появятся сразу три новых супергероя. Зрители смогут увидеть таких персонажей как Женщина-Халк, Лунный Рыцарь, а также Мисс Марвел, которая станет первым мусульманским персонажем со своим собственным комиксом.

На данный момент пока неизвестно, будут ли новые герои сражаться плечом к плечу с легендарными Мстителями, или будут выступать вспомогательными персонажами в других проектах.

Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"

"Мисс Марвел", "Лунного Рыцаря" и "Женщину-Халк" можно будет увидеть исключительно на стриминговом сервисе Disney+, который уже был запущен 12 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дисней, Marvel, Independent, Кевин Файги, Новые супергерои.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
04 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Австрии едет в Украину
Глава МИД Австрии едет в Украину
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Очередной температурный рекорд в Киеве
Очередной температурный рекорд в Киеве
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь