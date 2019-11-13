Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel

Новости культуры:Глава Marvel Studios подтвердил информацию о том, что в будущих проектах будут задействованы 3 новых персонажа.

Как сообщает британское интернет-издание Independent, голливудский режиссер Кевин Файги раскрыл некие подробности касательно новых проектов, связанных с фильмами Marvel.

Со слов главы Marvel Studios, в киновселенной появятся сразу три новых супергероя. Зрители смогут увидеть таких персонажей как Женщина-Халк, Лунный Рыцарь, а также Мисс Марвел, которая станет первым мусульманским персонажем со своим собственным комиксом.

На данный момент пока неизвестно, будут ли новые герои сражаться плечом к плечу с легендарными Мстителями, или будут выступать вспомогательными персонажами в других проектах.

"Мисс Марвел", "Лунного Рыцаря" и "Женщину-Халк" можно будет увидеть исключительно на стриминговом сервисе Disney+, который уже был запущен 12 ноября.