В работе стримингового сервиса Disney Plus произошел сбой сразу после запуска

В работе стримингового сервиса Disney+, который стартовал сегодня, 12 ноября, в США, Канаде и Нидерландах, произошел сбой сразу после запуска, сообщает Variety.

В частности, несколько пользователей в социальных сетях заявили о невозможности авторизоваться и о перебоях в трансляции. Кроме того, у некоторых были проблемы с доступом к определенному контенту.

Так, один пользователь пожаловался, что не смог получить доступ к первому эпизоду сериала "Мандалорец" по "Звездным войнам", другой написал, что не смог посмотреть фильм "Леди и Бродяга".

Hmmm, before 6am and already broken? I feel for the team working on this....huge pressure. Some times stuff breaks with tons of prep and billions in the bank. pic.twitter.com/nz7rzjW7NA

