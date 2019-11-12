Смартфон Samsung Galaxy Fold появится в Украине

Новости технологии:В начале сентября компания Samsung начала продажи своего первого гибкого смартфона Galaxy Fold.

Революционный смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем таки поступит в продажу в Украине. Ранее сообщалось, что этот смартфон будет недоступен для украинцев.

Однако, официальное представительство компании в Украине опровергло эти слухи. На странице компании в Facebook разместили видео с уникальным смартфоном. Ролик получил лаконичную подпись:

"Мы не просто изменили форму смартфона. Мы создали будущее. Скоро в Украине".

Кстати, недавно эта модель поступила в продажу на китайском рынке Цифра дня: всю партию гибкого смартфона Galaxy Fold раскупили на 5 минут . Там Galaxy Fold вызвал настоящий фурор – всю партию раскупили всего за 5 минут. Вероятно, увидев такую популярность новинки компания решила представить гибкий смартфон и на других рынках.

Чем интересен? Он получил эволюционный дисплей, который можно складывать. Диагональ дисплея в сборке составляет 4,6 дюйма. А когда его разложить, то получаем полноценный планшет с диагональю 7,3 дюйма. На большом экране могут быть открыты сразу три окна.

Цена. Ни стоимость, ни спецификации модели на украинском рынке пока неизвестны. Рекомендованная стоимость смартфона в Европе составляет 1980 долларов (около 59 500 гривен).