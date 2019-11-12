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Вторник, 12.11.2019
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Дата выхода нового стримингового сервиса Disney Plus: когда в Украине (Видео)

Дата выхода нового стримингового сервиса Disney Plus: когда в Украине (Видео)
16:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Корпорация The Walt Disney запускает собственный стриминговый сервис Disney Plus.

С 12 ноября сервис заработал в США, Канаде и Нидерландах. Об Украине точной информации пока нет, вероятно, у нас он заработает в 2021 году. Еще через несколько дней, 19 ноября, сервис заработает в Австралии и Новой Зеландии. 

Disney Plus в Украине

Во время анонса в компании Disney заявили, что планирует запустить сервис во всем мире. Это должно произойти постепенно, в течение следующих двух лет.

В частности, 31 марта 2020 года Disney Plus должен заработать в Великобритании, Франции, Италии, Испании и других западноевропейских странах.

В странах Восточной Европы он станет доступен в первой половине 2021 года. Вероятно, тогда же он заработает и в Украине.

Что посмотреть?

На сервисе Disney Plus представят хорошо известные картины от студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы. В частности, на сервисе представят оригинальный сериал "Мандалорец", действие которого происходит во вселенной "Звездных войн".

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Также эксклюзивно на Disney Plus будут доступны сериалы "Мисс Марвел", "Женщина-Халк", "Маппеты", "Живи еще один день" и прочее.

Цена

На территории США месячная подписка на стриминговый сервис стоит 6,99 долларов (175 гривен).

Подписка на год в Соединенных Штатах обойдется в 69,99 долларов (1750 гривен).

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Цена, Технологии, Что посмотреть, Стриминговый сервис, Disney Plus, Disney Plus в Украине.
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