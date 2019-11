Дата выхода нового стримингового сервиса Disney Plus: когда в Украине (Видео)

С 12 ноября сервис заработал в США, Канаде и Нидерландах. Об Украине точной информации пока нет, вероятно, у нас он заработает в 2021 году. Еще через несколько дней, 19 ноября, сервис заработает в Австралии и Новой Зеландии.

Disney Plus в Украине

Во время анонса в компании Disney заявили, что планирует запустить сервис во всем мире. Это должно произойти постепенно, в течение следующих двух лет.

В частности, 31 марта 2020 года Disney Plus должен заработать в Великобритании, Франции, Италии, Испании и других западноевропейских странах.

В странах Восточной Европы он станет доступен в первой половине 2021 года. Вероятно, тогда же он заработает и в Украине.

Что посмотреть?

На сервисе Disney Plus представят хорошо известные картины от студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы. В частности, на сервисе представят оригинальный сериал "Мандалорец", действие которого происходит во вселенной "Звездных войн".

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.

Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT

— (@disneyplus) 14 октября 2019 г.