Появился первый трейлер драмы "Вне игры" с Беном Аффлеком (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2020 года.

Warner Bros. представила дебютный трейлер спортивной драмы "Вне игры" (The Way Back) с Бен Аффлеком в главной роли, который также сойдется с Мэттом Дэймоном в "Последней дуэли" Ридли Скотта.

Режиссером выступил Гэвин О’Коннор ("Расплата").

Главный герой фильма — Джек Каннингэм, который был звездой баскетбола в старшей школе и мог получить полную стипендию в университете. Однако с годами он ушел из игры и погрузился в депрессию. Его брак развалился из-за проблем с алкоголем, но все меняется, когда он становится баскетбольным тренером в месте, где прошли его лучшие дни.

В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2020 года.

Напомним, что свежий трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" с хорошо знакомыми персонажами, которых сыграют новые популярные актеры, уже покоряет сеть. Перезапуск третьей части фильма состоялся сегодня, 14 ноября. Первый официальный трейлер фильма "Ангелы Чарли 3" появился на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment 27 июня.