Скачать
Пятница, 15.11.2019
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

"Полицейский из Беверли-Хиллз" возвращается на службу: Netflix снимет продолжение фильма

"Полицейский из Беверли-Хиллз" возвращается на службу: Netflix снимет продолжение фильма
11:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Съемками четвертой части боевика "Полицейский из Беверли-Хиллз" займется Netflix.

Потоковый сервис Netflix получил лицензию Paramount на один фильм с возможностью продолжения.

Роль полицейского из Детройта Акселя Фоули вновь исполнит Эдди Мерфи, продюсером фильма станет Джерри Брукхаймер, работавший и над оригинальной лентой 1984 года. Режиссер и сценарист проекта пока не выбран.

Сам Эдди Мерфи уже говорил в начале октября, что планирует приступить к съемкам продолжения сразу после окончания работы над сиквелом "Поездки в Америку", который выйдет в августе 2020 года.

"Завершение книги": Эдди Мерфи о съемках продолжения "Полицейского из Беверли Хилз"

Напомним, что первая серия "Полицейского из Беверли-Хиллз" была очень успешна в прокате. При производственном бюджете всего в 14 миллионов долларов она собрала в мировом прокате более 300 миллионов. В 1987 году сиквел заработал сравнимую сумму, а вот результат третьей части, представленной в 1994 году, был уже значительно скромнее - 119 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Боевик, Эдди Мерфи, Netflix, Полицейский из Беверли–Хиллз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
05 Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь