"Полицейский из Беверли-Хиллз" возвращается на службу: Netflix снимет продолжение фильма

Новости культуры:Съемками четвертой части боевика "Полицейский из Беверли-Хиллз" займется Netflix.

Потоковый сервис Netflix получил лицензию Paramount на один фильм с возможностью продолжения.

Роль полицейского из Детройта Акселя Фоули вновь исполнит Эдди Мерфи, продюсером фильма станет Джерри Брукхаймер, работавший и над оригинальной лентой 1984 года. Режиссер и сценарист проекта пока не выбран.

Сам Эдди Мерфи уже говорил в начале октября, что планирует приступить к съемкам продолжения сразу после окончания работы над сиквелом "Поездки в Америку", который выйдет в августе 2020 года.

Напомним, что первая серия "Полицейского из Беверли-Хиллз" была очень успешна в прокате. При производственном бюджете всего в 14 миллионов долларов она собрала в мировом прокате более 300 миллионов. В 1987 году сиквел заработал сравнимую сумму, а вот результат третьей части, представленной в 1994 году, был уже значительно скромнее - 119 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов.