"Спасибо всем": драма "Домой" собрала больше миллиона в прокате

За первую неделю проката драму Наримана Алиева "Домой", которая вошла в длинный список премии "Оскар", посмотрели 14 356 зрителей.
Как сообщается на странице картины в Facebook, кассовые сборы составили 1 324 864 грн.
"Спасибо всем, кто уже посмотрел, и каждому, кто планирует сделать это в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Напомним, фильм "Домой" рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова. Рассказ начинается с того, что старший сын погибает и отец едет в столицу, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить по мусульманским традициям. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.