"Спасибо всем": драма "Домой" собрала больше миллиона в прокате

Новости культуры:Украинский фильм всего неделю в прокате, а уже собрал немалое число зрителей.

За первую неделю проката драму Наримана Алиева "Домой", которая вошла в длинный список премии "Оскар", посмотрели 14 356 зрителей.

Как сообщается на странице картины в Facebook, кассовые сборы составили 1 324 864 грн.

"Спасибо всем, кто уже посмотрел, и каждому, кто планирует сделать это в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, фильм "Домой" рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова. Рассказ начинается с того, что старший сын погибает и отец едет в столицу, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить по мусульманским традициям. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.