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Пятница, 15.11.2019
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Появились первые фото со съемок сериала "Сокол и Зимний Солдат" с Себастианом Стэном (Фото)

Появились первые фото со съемок сериала "Сокол и Зимний Солдат" с Себастианом Стэном (Фото)
15:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Кадров пока мало, но фанаты уже строят теории.

Отличные новости из-за океана: Marvel Studios наконец начала работу над сериалом "Сокол и Зимний Солдат", который станет частью эксклюзивного контента стримингового сервиса Disney+. И в фанатском аккаунте в Twitter, посвященном Себастияну Стэну, уже появились первые кадры со съемок.

Не то чтобы они были очень содержательными, тем не менее пару важных отличий от привычного образа Зимнего солдата заметить можно. И первое из них касается прекрасных волос Баки, явно добавлявших ему очков в глазах девушек. Что ж, с новой короткой стрижкой герой выглядит, может, и менее романтично, но определенно решительнее и брутальнее. Очевидно, покинув Ваканду, Зимний солдат решил, что ему нужен более современный и неприметный образ.

Кстати, об образе. Знаменитая рука Баки теперь прячется под перчаткой. И если учесть новую внешность героя, вполне можно предположить, что он скрывается, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания.

 
 
 
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Публикация от (@winterbuckystan)

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Особых подробностей сюжета студия Marvel пока не раскрывала, но, как считают фанаты, весомая его часть будет сосредоточена вокруг попыток Сокола доказать, что Капитан Америка не зря доверил ему свой щит. Также известно, что правительство США разжилось собственным суперсолдатом по имени Агент США.

Да, звучит не слишком оригинально, плюс появление этого персонажа вряд ли понравится самому Соколу, ведь если б в его силах были уверены, никакие новые супергерои не понадобились бы. Впрочем, возможно, против Барона Земо, который станет главным антагонистом сериала, и правда нужна команда побольше.

"Сокол и Зимний солдат" выйдет на экраны в середине 2020 года.

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Все по теме:

Дисней, Сериал, Marvel, Marvel Studios, Даниэль Брюль, новые фото, Себастиан Стэн, "Сокол и Зимний Солдат".
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