Как Вам такой вариант "Ромео и Джульетты": Спайк Ли снимет свою версию истории

Оскароносный режиссер Спайк Ли ("Черный клановец") займется экранизацией графического романа Рона Уимберли "Принц котов" (Prince of Cats, 2012), который является современным переосмыслением "Ромео и Джульетты".
Об этом постановщик сообщил на своей странице в Instagram.
По информации The Hollywood Reporter, продюсерами ленты выступят Джон Силк ("Оно"), Али Мендес ("Покемон. Детектив Пикачу"), Джанет ("Игра без правил") и Кэйт Цукер ("Крысиные бега").
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Alright. OK. Dat Cat Iz Literally Out Of Da Bag. The Next Spike Lee Joint Iz Brother Ron Wimberly’s Great Graphic Novel PRINCE OF CATS. Dis Newest Joint Will Be A Continuation Of My Da People’s Republic Of BROOKLYN Saga. Henceforth And Whatnot-SHE’S GOTTA HAVE IT,DO THE RIGHT THING,JUNGLE FEVER, CROOKLYN,CLOCKERS,HE GOT GAME, RED HOOK SUMMER,And SHE’S GOTTA HAVE IT (Netflix Series). And Dat’s Da “Goddamn” Truth,Ruth.
Над сценарием работают автор романа Рон Уимберли, сам Спайк Ли и сценарист Селвин Сейфу Хайндс ("Сумеречная зона").
На главную роль в будущем фильме заявлен актер и рэпер Лакит Стэнфилд, но будет ли он принимать участие в проекте, пока неизвестно.
Съемки, вероятней всего, начнутся в следующем году, о дате выхода картины не сообщается.
Напомним, оригинальную версию романа "Принц котов" выпустило Vertigo — издательство комиксов DC, а в 2016 году его повторно переиздали. Роман называют хип-хоп-пересказом "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. В центре событий — брат Джульетты Тибальд, а все события происходят в Бруклине 1980-х годов. Главный герой бок о бок с другими Капулетти сражается в подземных битвах на мечах с Монтекки в атмосфере хип-хопа, брейк-данса и граффити.