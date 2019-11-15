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Как Вам такой вариант "Ромео и Джульетты": Спайк Ли снимет свою версию истории

Как Вам такой вариант "Ромео и Джульетты": Спайк Ли снимет свою версию истории
17:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссер "Черного клановца" Спайк Ли снимет хип-хоп-версию "Ромео и Джульетты".

Оскароносный режиссер Спайк Ли ("Черный клановец") займется экранизацией графического романа Рона Уимберли "Принц котов" (Prince of Cats, 2012), который является современным переосмыслением "Ромео и Джульетты".

Об этом постановщик сообщил на своей странице в Instagram.

По информации The Hollywood Reporter, продюсерами ленты выступят Джон Силк ("Оно"), Али Мендес ("Покемон. Детектив Пикачу"), Джанет ("Игра без правил") и Кэйт Цукер ("Крысиные бега").

Над сценарием работают автор романа Рон Уимберли, сам Спайк Ли и сценарист Селвин Сейфу Хайндс ("Сумеречная зона").

На главную роль в будущем фильме заявлен актер и рэпер Лакит Стэнфилд, но будет ли он принимать участие в проекте, пока неизвестно.

Съемки, вероятней всего, начнутся в следующем году, о дате выхода картины не сообщается.

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Напомним, оригинальную версию романа "Принц котов" выпустило Vertigo — издательство комиксов DC, а в 2016 году его повторно переиздали. Роман называют хип-хоп-пересказом "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. В центре событий — брат Джульетты Тибальд, а все события происходят в Бруклине 1980-х годов. Главный герой бок о бок с другими Капулетти сражается в подземных битвах на мечах с Монтекки в атмосфере хип-хопа, брейк-данса и граффити.

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Кино, Фильм, Спайк Ли, Хип-хоп, Ромео и Джульетта.
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