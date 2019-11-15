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Появился новый трейлер приключенческого мультфильма "Тролли" (Видео)

Появился новый трейлер приключенческого мультфильма "Тролли" (Видео)
17:28 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Картина выйдет на экраны в апреле 2020 года.

В сети появился второй трейлер продолжения музыкального анимационного фильма "Тролли", который выйдет на экраны в апреле 2020 года.

В прошлой части любители обнимашек и веселых песен давали отпор злым бергенам. Теперь главным героям предстоит узнать, что за пределами их деревни есть и другие тролли с совершенно другими музыкальными предпочтениями (фанк, кантри, техно, классика, поп и рок). Но им предстоит объединиться, чтобы одолеть очередного врага.

Героев в сиквеле, который будет называться Trolls World Tour озвучат участники первой части Анна Кендрик, Джастин Тимберлейк, Джеймс Корден, Кэролайн Хьелт, Айно Джаво, Рон Фунчес и Кунал Найар, а также появятся новые голоса – Оззи Осборн, Рэйчел Блум, Сэм Рокуэр, Ченс Рэппер, Энтони Рамос, Каран Сони, Флула Борг и Джейми Дорнан.

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Как сообщалось ранее голосом Оззи Осборна заговорит главный злодей второго мультфильма — король Трэш, лидер рок-троллей. Вместе со своей дочерью, королевой Барб (Рэйчел Блум), он собирается уничтожить все другие жанры музыки, чтобы рок господствовал в мире. 

Режиссером картины станет Уолт Дорн, а продюсером – Джина Шэй. В качестве второго режиссера над Trolls World Tour будет работать Дэвид Смит.

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Кино, Мультфильм, Трейлер, Новый трейлер, Продолжение, Анимационный фильм, Тролли, Второй трейлер.
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