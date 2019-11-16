Комедийные сериал "Бруклин 9-9" продлили на восьмой сезон

Новости культуры:О дате выхода восьмого сезона не сообщается.

Телесеть NBC продлила комедийный сериал "Бруклин 9-9" на восьмой сезон еще до премьеры седьмого, который выйдет 6 февраля 2020 года. Об этом сообщает Variety.

Седьмой сезон станет самым коротким - в нем будет 13 эпизодов. О дате выхода восьмого сезона не сообщается.

Создателями "Бруклина 9-9" являются Дэниэл Дж. Гур и Майкл Шур.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@nbcbrooklyn99) 14 Ноя 2019 в 12:32 PST

Шоу, удостоенное премии "Золой глобус", о служащих полицейского участка с Энди Сэмбергом, Мелиссой Фумеро и Терри Крюсом в главных ролях транслируют с 2013 года. Пять лет спустя Fox отказалась от сериала, и его перекупил NBC. По сравнению с последними эпизодами, выходившими на Fox, рейтинги шестого сезона на NBC выросли на 15%. Шестой сезон сериала собрал аудиторию около 3,2 млн зрителей.