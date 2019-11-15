Появился первый украинский трейлер и постер драмы "1917" (Фото, Видео)

Новости культуры:В украинский прокат фильм выйдет 30 января 2020 года.

Представлены первый дублированный трейлер и постер военной драмы "1917", которая снята одним непрерывным дублем. Постановщиком картины выступил режиссер двух последних фильмов бондианы Сэм Мендес.

Главные роли в картине исполнят Джордж МакКей ("Капитан Фантастик") и Дин-Чарлз Чапман ("Игра престолов"). К актерскому составу также присоединились Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт.

Сюжет "1917" расскажет об одном дне из жизни двух британских солдат во время Первой мировой войны, которым поручена, казалось бы, невыполнимая миссия. Новобранцам предстоит пересечь вражескую границу и доставить сообщение, способное спасти сотни британских жизней.

Съемки проходили в Англии и Шотландии. В украинский прокат фильм выйдет 30 января 2020 года.

Также опубликован постер картины.

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