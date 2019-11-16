Скачать
Суббота, 16.11.2019
Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине
Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Клуб УПЛ может сменить название
Клуб УПЛ может сменить название
Еще одна победа: "Джокер" побил новый мировой рекорд
"Джокер" побил новый мировой рекорд

Поностальгируем вместе: "Союзмультфильм" выпустит 26 новых серий "Ну, погоди!"

Поностальгируем вместе: "Союзмультфильм" выпустит 26 новых серий "Ну, погоди!"
16:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Вслед за "Простоквашино" продолжение получит и другой всеми любимый мультик.

Студия "Союзмульфильм" объявила о том, что культовый советский мультсериал "Ну, погоди!" будет перезапущен и получит 26 дополнительных серий. Об этом журналистам поведала председатель правления "Союзмульфильма" Юлиана Слащева по ходу VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". По нашему плану - 26 новых серий", - сообщила Слащева, добавив, что первая из намеченных серий выйдет летом следующего года.

Также в пользу проекта выступила вице-премьер Российской Федерации по вопросам культуры Ольга Голодец. По ее словам, перезапуск классического мультфильма станет подарком для нового поколения зрителей. Напомним, что оригинальный "Ну, погоди!" выходил с 1969 по 1994 год, насчитывая 18 серий. В дополнение к этому в 2005-2006 годах студия "Кристмас Филмз" выпустила еще два эпизода.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@soyuzmultfilm.official)

Вышла первая серия нового "Простоквашино"

"Союзмультфильм" - государственная студия анимационных фильмов, основанная в 1936 году. Помимо "Ну, погоди!" и "Простоквашино" за время своего существования студия произвела множество знаменитых мультфильмов, в числе которых "Винни-Пух", "Малыш и Карлсон", "Крокодил Гена", а также такие шедевры мировой анимации, как "Сказка сказок" и "Ежик в тумане" Юрия Норштейна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Союзмультфильм, Волк, Заяц, НУ, Ну погоди, Новости Ну погоди, Геннадий Сокольский, Новости Геннадий Сокольский, Сокольский, Новые серии, погоди!.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
04 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
05 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma - экс-посол
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma
&quot;Самый сексуальный звездный наследник&quot;: сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)
"Самый сексуальный звездный наследник": сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь