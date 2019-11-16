Поностальгируем вместе: "Союзмультфильм" выпустит 26 новых серий "Ну, погоди!"

Новости культуры:Вслед за "Простоквашино" продолжение получит и другой всеми любимый мультик.

Студия "Союзмульфильм" объявила о том, что культовый советский мультсериал "Ну, погоди!" будет перезапущен и получит 26 дополнительных серий. Об этом журналистам поведала председатель правления "Союзмульфильма" Юлиана Слащева по ходу VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". По нашему плану - 26 новых серий", - сообщила Слащева, добавив, что первая из намеченных серий выйдет летом следующего года.

Также в пользу проекта выступила вице-премьер Российской Федерации по вопросам культуры Ольга Голодец. По ее словам, перезапуск классического мультфильма станет подарком для нового поколения зрителей. Напомним, что оригинальный "Ну, погоди!" выходил с 1969 по 1994 год, насчитывая 18 серий. В дополнение к этому в 2005-2006 годах студия "Кристмас Филмз" выпустила еще два эпизода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@soyuzmultfilm.official) 31 Окт 2019 в 4:41 PDT

"Союзмультфильм" - государственная студия анимационных фильмов, основанная в 1936 году. Помимо "Ну, погоди!" и "Простоквашино" за время своего существования студия произвела множество знаменитых мультфильмов, в числе которых "Винни-Пух", "Малыш и Карлсон", "Крокодил Гена", а также такие шедевры мировой анимации, как "Сказка сказок" и "Ежик в тумане" Юрия Норштейна.