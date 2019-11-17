Знаменитости в стильных нарядах на премьере фильма "Квин и Слим" (Фото)

Новости культуры:В четверг, 14 ноября, состоялась премьера романтического триллера Мелины Матсукас "Квин и Слим".

Торжественное мероприятие посетили многие знаменитости, среди них Рианна, Натали Портман, Джошуа Джексон, Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон.

Звездой вечера, несомненно, стала Рианна.

Певица появилась на красной дорожке в сексуальном шелковом платье с запахом и откровенным вырезом, демонстрирующим стройные ноги.

Проще других оказался наряд Натали Портман - 38-летняя актриса надела серое платье в черную полоску с короткими пышными рукавами и расклешенной юбкой-миди.

Джошуа Джексон позировал вместе с элегантной Джоди Тернер Смит, исполнительницей главной роли в фильме "Квин и Слим".





Ее коллега по проекту Дэниел Калуя ("Прочь") нарядился в светлый костюм, повесив на шею тяжелую золотую цепь.

Супруги Аарон и Сэм Тейлор-Джонсон, как всегда, выглядели влюбленными и счастливыми, несмотря на огромную разницу в возрасте.

Добавим, что сюжет фильма "Квин и Слим" рассказывает о первом неудачном свидании главных героев. Молодые люди пускаются в бега и узнают много нового не только об окружающих людях, но и о самих себе.