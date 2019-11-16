"Это всего лишь техника": Алисия Викандер рассказала о съемках в постельных сценах (Фото)

Новости культуры:Шведская актриса поведала о своих принципах работы в секс-сценах.

В интервью британскому изданию Harper's Bazaar U. K Алисия Викандер рассказала, как снимается в постельных сценах. По словам актрисы, процесс работы над интимными сценами она воспринимает, как танцовщица хореографию - строго соблюдая последовательность действий.

"Первая постельная сцена случилась у меня в 20 лет, и всегда это было технично, как и требуется. Это всегда только техника, ничего более", - рассказала Алисия.

Викандер уверена, что снимать подобные сцены нужно с первого раза.

"Я говорю команде, что на все про все один дубль. Поэтому все на съемочной площадке концентрируются и работают максимально эффективно. Это самый лучший способ, потому для всех это комфортно, хотя, конечно, все равно немного странно и неловко. Но на экране появляется какая-то магия, и в итоге сцена выглядит очень убедительно", - поделилась актриса.

К тому же Алисия замужем, и такой подход к работе над откровенными сценами помогает ей сохранять личное пространство.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Напомним, что у "Лары Крофт" с Алисией Викандер будет сиквел.