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Премьера 3 сезона "Короны": появились захватывающие постеры (Фото, Видео)

Премьера 3 сезона "Короны": появились захватывающие постеры (Фото, Видео)
16:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:После презентации долгожданного трейлера американский стриминговий сервис Netflix представил новые постеры персонажей третьего сезона "Короны" (The Crown).

Лента поразит зрителей не только сюжетными перипетиями, но и обновленным актерским составом. Премьера нового сезона состоялась 17 ноября 2019 года. 

Известно, что новый трейлер 3 сезона сериала "Корона" появился на официальном ютуб-канале Netflix в понедельник, 21 октября. Только за одни сутки его посмотрели более миллиона раз. А ровно через неделю, 28 октября, представители компании опубликовали новые постеры персонажей к сериалу. 

Третий сезон "Короны" удивит обновленным актерским составом, а его сюжет будет сосредоточен на истории принцессы Маргарет и ее романе с 25-летним Родди Ллевеллином. Также мы писали, что королеву Елизавету II сыграет актриса Оливия Колман, которая является лауреатом Золотого глобуса, а роль ее мужа выполнит Тобайас Мензис. Воссоздать образ и историю принцессы Маргарет придется Хелене Бонэм Картер. Ранее роль сестры королевы играла Ванесса Кирби.

В роли Елизаветы II оскароносная актриса Оливия Колман сыграет сцену 25 годовщины с момента своей коронации. Интересно, что Оскар за лучшую главную женскую роль Оливия Колман получила, сыграв королеву Анну в фильме "Фаворитка". Пока трейлер приоткрывает завесу таинственности на две истории любви.

Принцесса Маргарет, которую в сериале воплощает британская актриса Хелена Картер, по-прежнему терпит жестокость мужа – лорда Сноудона (Бена Дэниелса), однако ей удается известить свою сестру, королеву Елизавету II, о жалобах монарха на ситуацию в стране. В то время принц Чарльз, с ролью которого безупречно справился Джош О'Коннор, влюбляется в молодую девушку по имени Камилла (Эмиральд Феннел). Кроме бурной романтической жизни Чарльза наполняет тревога за будущие управленческие решения в королевстве. Добавим, что 3 сезон сериала "Корона" охватывает исторический период с 1964 по 1977 годы.

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Продюсер Питер Морган, лауреат американской премии Золотой глобус, оставил за кадром еще немало загадок и захватывающих драматических сцен. Сейчас идут съемки четвертого сезона "Короны".

Поэтому осталось набраться терпения и дождаться официального выхода сериала, который уже совсем не за горами.

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Кино, Сериал, Трейлер, Корона, Netflix, Постеры, 3 сезон, Оливия Колман.
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