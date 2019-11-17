Премьера 3 сезона "Короны": появились захватывающие постеры (Фото, Видео)

Лента поразит зрителей не только сюжетными перипетиями, но и обновленным актерским составом. Премьера нового сезона состоялась 17 ноября 2019 года.
Известно, что новый трейлер 3 сезона сериала "Корона" появился на официальном ютуб-канале Netflix в понедельник, 21 октября. Только за одни сутки его посмотрели более миллиона раз. А ровно через неделю, 28 октября, представители компании опубликовали новые постеры персонажей к сериалу.
Третий сезон "Короны" удивит обновленным актерским составом, а его сюжет будет сосредоточен на истории принцессы Маргарет и ее романе с 25-летним Родди Ллевеллином. Также мы писали, что королеву Елизавету II сыграет актриса Оливия Колман, которая является лауреатом Золотого глобуса, а роль ее мужа выполнит Тобайас Мензис. Воссоздать образ и историю принцессы Маргарет придется Хелене Бонэм Картер. Ранее роль сестры королевы играла Ванесса Кирби.
Pósters de personajes de la tercera temporada de #TheCrown pic.twitter.com/zbkGaE6Njq
— (@fuertecito) 30 октября 2019 г.
Póster para la nueva temporada de #TheCrown en Netflix. pic.twitter.com/78x7bVElaD
— (@lovingseries) 16 октября 2019 г.
В роли Елизаветы II оскароносная актриса Оливия Колман сыграет сцену 25 годовщины с момента своей коронации. Интересно, что Оскар за лучшую главную женскую роль Оливия Колман получила, сыграв королеву Анну в фильме "Фаворитка". Пока трейлер приоткрывает завесу таинственности на две истории любви.
Принцесса Маргарет, которую в сериале воплощает британская актриса Хелена Картер, по-прежнему терпит жестокость мужа – лорда Сноудона (Бена Дэниелса), однако ей удается известить свою сестру, королеву Елизавету II, о жалобах монарха на ситуацию в стране. В то время принц Чарльз, с ролью которого безупречно справился Джош О'Коннор, влюбляется в молодую девушку по имени Камилла (Эмиральд Феннел). Кроме бурной романтической жизни Чарльза наполняет тревога за будущие управленческие решения в королевстве. Добавим, что 3 сезон сериала "Корона" охватывает исторический период с 1964 по 1977 годы.
Продюсер Питер Морган, лауреат американской премии Золотой глобус, оставил за кадром еще немало загадок и захватывающих драматических сцен. Сейчас идут съемки четвертого сезона "Короны".
Поэтому осталось набраться терпения и дождаться официального выхода сериала, который уже совсем не за горами.