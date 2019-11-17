В Хельсинки состоятся Дни украинского кино

Новости культуры:В столице Финляндии 22-24 ноября пройдут Украинские кинодни.

С 22 по 24 ноября в Хельсинки пройдут Украинские кинодни, в рамках которых состоятся показы украинских фильмов для финской аудитории.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Откроет фестиваль мюзикл "Гуцулка Ксеня", снятый по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича. Режиссер Елена Демьяненко лично представит ленту в Хельсинки вместе с Русланой Хазиповой, актрисой и участницей популярного фрик-кабаре Dakh Daughters, который исполнял музыкальные номера в фильме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следующим фильмом программы фестиваля станет истерн "Дикое поле" режиссера Ярослава Лодыгина по мотивам культового романа Сергея Жадана «Ворошиловград». Ленту представит актриса Руслана Хазипова.

Ко Дню памяти жертв Голодомора, 23 ноября, на фестивале состоится показ исторического триллера "Цена правды" известного режиссера, трехкратной номинантки на премию "Оскар" Агнешки Холланд. Представит фильм и проведет обсуждение после показа журналистка, писательница и автор сценария ленты Андреа Халупа. Журналистка в течение 14 лет работала над сценарием, провела собственное расследование в среде украинских беженцев за рубежом и в 2012 году издала книгу "Оруэлл и эмигранты: Нерассказанная история".

Также в рамках фестиваля состоится дискуссия "Женщины в культуре: вызовы и достижения" с участием украинских гостей фестиваля и известной финской писательницы Софи Оксанен. В сентябре писательница представила свой новый роман, значительная часть которого посвящена Украине. Главная тема дискуссии - роль женщины в формировании культурной среды, а также проблемы, с которыми сталкиваются женщины творческих профессий в Украине и Финляндии.

Дни украинского кино в Хельсинки пройдут в кинотеатре "Kino K-13" (г. Хельсинки, ул. Kaнaвaкaту 12).

Фестиваль организован Обществом украинцев в Финляндии при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Посольства Украины в Финляндии.