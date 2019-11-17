Синькевич: Украинский кинорынок требует основательного исследования

Украинский кинорынок требует основательного исследования, которое даст понимание того, как строить стратегию развития киноиндустрии.
Об этом заявила кандидат на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Юлия Синькевич в воскресенье, 17 ноября, во время публичной презентации своей программы.
"Что бы я сделала первым делом, если я вступила бы в эту должность: сделать детальное, авторитетное исследование, анализ нашего рынка. Оно должно включать в себя много факторов и направлений: и вкусы аудитории, и объем рынка и необходимость увеличения количества кинозалов. Мы должны получить ответ на вопрос: а сколько нам собственно нужно производить фильмов в год? Мы этого не знаем достоверно, и мне кажется такое обоснованное исследование необходимо для нас, и даст нам понимание того, куда мы можем двигаться и как строить стратегию развития киноиндустрии", - рассказала Синькевич.
Также она считает необходимым провести аудит финансовых обязательств Госкино за прошлые годы.
"Есть много проектов, которые из года в год, переходят или по факту вышли в прокат, но считаются незавершенными. Не знаю досконально, по каким причинам эти проекты до сих пор не сданы и не закрыты. Но это то, с чем необходимо разобраться и проекты все же завершить тем или иным путем. Даже судебными исками", - сказала Синькевич.
Среди других пунктов своей программы она назвала разработку государственной программы по популяризации национальной кинематографии, создание бренда украинского кино.
"Об этом говорится много, кредит доверия украинского зрителя к украинским фильмам достаточно на низком уровне. Это должно быть модно, интересно, престижно - ходить на украинские фильмы, это должна быть достаточно масштабная кампания, которая зависит не только от Госкино, а должна быть в сотрудничестве с другим институтами, другими органами власти", - заявила Синькевич.
Среди других направлений работы, на которых претендентка планирует сосредоточиться в случае назначения на должность, Синькевич назвала поддержку кинопроизводства. В частности разработку соответствующей стратегии, разработку четких критериев поддержки кинопроизводства: выбор экспертов, допуск проектов на конкурс, оценка проектов, а также поддержку этапа разработки кинопроектов.
В вопросе дистрибуции Синькевич считает важным разработку программы субсидирования восстановления малых кинотеатров в городах с населением до 200 тысяч, что предусмотрено законом о государственной поддержке кинематографии с 2017 года. А также, предоставление льгот на ввоз оборудования для кинотеатров и на производство оборудования в Украине, усиление защиты прав интеллектуальной собственности, поддержку продвижения украинских фильмов, кинофестивалей.
Еще несколькими пунктами программы Синькевич является построение системы кешрибейтов, поддержка образовательных инициатив, в частности сотрудничество с мировыми киношколами, организация повышения квалификации специалистов кинематографии, поддержка краткосрочных образовательных программ в области кинематографии, разработка и поддержка учебных программ на темы продвижения кинопроектов, проката и международной дистрибуции.
В направлении международного сотрудничества Синькевич подчеркнула необходимость присоединения Украины к европейскому фонду поддержки кино Eurimages, а также к организации European Film Prоmotion, заключение двусторонних договоров о совместном кинопроизводстве, ежегодную поддержку Оскаровской кампании украинского фильма-кандидата, стратегическую поддержку Дней украинского кино за рубежом, налаживание сотрудничества с кинофестивалями класса А и стратегически важными кинорынками, проведение в Украине церемонии Европейской кинопремии.
Также Синькевич акцентировала внимание на необходимости создания современного цифрового хранилища фильмов, открытии кино, разработке законодательных актов о государственном фонде фильмов и объединении в фонде всех киноархивов.
Юлия Синкевич набрала высшее количество баллов среди шести кандидатов в конкурсе на должность председателя Госкино. Конкурс проводило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. Утверждение на должность должно произойти после собеседования в Кабинете министров Украины.