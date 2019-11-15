Верховная Рада расследует коррупцию в украинском футболе

Новости Украины:Андрея Павелко подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию относительно возможного нарушения законодательства президентом Украинской ассоциации футбола, председателя Комитета по вопросам бюджета в ВР восьмого созыва Андреем Павелко.

За принятие постановления "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, председателем Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Анатолием Павелко при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины в 2017 - 2018 годах" (№2423) проголосовали 260 народных депутатов.

Постановлением также утвержден состав комиссии.

Как сообщалось ранее, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прогнозирует, что законопроект о введении двойного гражданства будет разработан, подан в Верховную Раду, а возможно, и проголосован до конца текущего года.