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Верховная Рада расследует коррупцию в украинском футболе

Верховная Рада расследует коррупцию в украинском футболе
15:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Андрея Павелко подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию относительно возможного нарушения законодательства президентом Украинской ассоциации футбола, председателя Комитета по вопросам бюджета в ВР восьмого созыва Андреем Павелко.

За принятие постановления "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, председателем Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Анатолием Павелко при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины в 2017 - 2018 годах" (№2423) проголосовали 260 народных депутатов.

Постановлением также утвержден состав комиссии.

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Как сообщалось ранее, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прогнозирует, что законопроект о введении двойного гражданства будет разработан, подан в Верховную Раду, а возможно, и проголосован до конца текущего года.

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Верховная Рада, ВСК, Андрей Павелко, Украинской ассоциации футбола.
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