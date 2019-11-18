"Железный человек" будет жить, но только в других проектах (Фото, Видео)

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Понедельник, 18.11.2019
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20:10 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего вернется в сериале "Что, если?"

Несмотря на то, что Marvel Studios по-прежнему настаивает, что "Мстители: Финал" станет последним проектом Роберта Дауни-младшего и Криса Эванса в рамках кинематографической вселенной Marvel, есть подозрения, что оба актера имеют шанс поучаствовать в создании анимационного сериала "Что, если…?", который вскоре выйдет на платформе Disney+.

В интервью BuzzFeed актер Джефф Голдблюм, исполнивший Грандмастера в "Торе: Рагнарек", сообщил, что в предстоящем мультсериале Дауни-младший озвучит Железного человека.

"Пару дней назад я вернулся к роли Грандмастера. Я отправился на студию Disney, чтобы озвучить этого персонажа в одном из эпизодов шоу под названием "Что, если…?". Это будет анимационная версия всех тех персонажей Marvel, которых мы знаем и любим. В этом эпизоде появится не только Грандмастер, но и Железный человек, так что Роберт Дауни-младший тоже даст голос своему герою. Ранее Тайка Вайтити уже успел записать свой голос для озвучения Корга", - рассказал Голдблюм.

Поскольку действие "Что, если…?" будет разворачиваться в параллельных мирах, то есть вне основной сюжетной канвы киновселенной Marvel, то Железный человек, равно как и другие выбывшие из истории герои, вполне могут вернуться на экраны. Впрочем, пока ни Marvel, ни Disney не подтвердили, что Дауни-младший озвучит своего знаменитого персонажа в грядущем мультсериале.

 
 
 
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Thanx guys,,, here’s to the future! #TeamStark #MCU #fans #thankyou #disneylegend #awards #hair @davynewkirk #style @jeanneyangstyle ( @jimmy_rich ) #D23

Публикация от Robert Downey Jr. Official (@robertdowneyjr)

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"Что, если…?" должен выйти на экраны летом 2021 года.

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Marvel, Marvel Studios, Железный человек, Роберт Дауни младший, Мстители: Финал.
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