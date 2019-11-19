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HBO показал первый трейлер сериала "Авеню 5" с Хью Лори (Видео)

HBO показал первый трейлер сериала "Авеню 5" с Хью Лори (Видео)
09:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости культуры:Представлен дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5) про космические путешествия, главную роль в котором сыграл Хью Лори.

Канал HBO снял фантастический комедийный проект "Пятая авеню", который выйдет в январе 2020 года.

Трейлер опубликовали на Youtube-канале HBO.

"Пятая авеню" покажет не знаменитую улицу Нью-Йорка, а ее состоятельных жителей, которые смогли позволить себе полет на космическом круизном лайнере. Командует роскошным судном капитан Райан Кларк (Хью Лори), и в определенный момент что-то идет не по плану. 

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Командиру нужно не только спасти всех на борту, но также решать множество проблем, проистекающих от своенравных пассажиров-богачей.

Режиссер сериала - Армандо Ианнуччи, создатель комедий "Гуща событий" и "Вице-президент".

Сериал выйдет в январе 2020 года.

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