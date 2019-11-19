HBO показал первый трейлер сериала "Авеню 5" с Хью Лори (Видео)

Канал HBO снял фантастический комедийный проект "Пятая авеню", который выйдет в январе 2020 года.
Трейлер опубликовали на Youtube-канале HBO.
"Пятая авеню" покажет не знаменитую улицу Нью-Йорка, а ее состоятельных жителей, которые смогли позволить себе полет на космическом круизном лайнере. Командует роскошным судном капитан Райан Кларк (Хью Лори), и в определенный момент что-то идет не по плану.
Командиру нужно не только спасти всех на борту, но также решать множество проблем, проистекающих от своенравных пассажиров-богачей.
Режиссер сериала - Армандо Ианнуччи, создатель комедий "Гуща событий" и "Вице-президент".
Сериал выйдет в январе 2020 года.