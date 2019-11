В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)

Новости культуры:Риз Уизерспун просили вернуться в культовый сериал "Друзья", но она отказалась.

Риз Уизерспун отказалась вернуться в сериал "Друзья". Об этом актриса рассказала в интервью, сообщает AP Entertainment‏.

По ее словам, в отличие от Дженнифер Энистон, ей не нравилось выступать перед живой студийной аудиторией, когда она играла сестру Энистон в шоу.

Добавим, что Риз Уизерспун поделилась в своем Instagram фрагментом интервью из телепрограммы Access Hollywood, которую она посетила вместе с актрисой Дженнифер Энистон в рамках промотура их совместного сериала "Утреннее шоу".

Под видео Уизерспун написала: "Один из плюсов работы с Дженнифер – возможность пережить мои любимые моменты из "Друзей".

В ролике Риз и Дженнифер воссоздают сцену из 6-го сезона сериала "Друзья", серия называлась The One Where Chandler Can't Cry.

Как ранее сообщалось, Риз Уизерспун снимется в новом сериале "С нуля" от Netflix. Как сообщает The Hollywood Reporter, в основу сюжета положены мемуары американской актрисы Темби Лок, известной зрителю по сериалам "Эврика" и "Скользящие".