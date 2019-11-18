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Понедельник, 18.11.2019
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В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)

В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)

В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)
22:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Риз Уизерспун просили вернуться в культовый сериал "Друзья", но она отказалась.

Риз Уизерспун отказалась вернуться в сериал "Друзья". Об этом актриса рассказала в интервью, сообщает AP Entertainment‏.

По ее словам, в отличие от Дженнифер Энистон, ей не нравилось выступать перед живой студийной аудиторией, когда она играла сестру Энистон в шоу.

Добавим, что Риз Уизерспун поделилась в своем Instagram фрагментом интервью из телепрограммы Access Hollywood, которую она посетила вместе с актрисой Дженнифер Энистон в рамках промотура их совместного сериала "Утреннее шоу".

 
 
 
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One of the best parts of working with Jen is reliving my favorite lines from #FRIENDS! #theGreenSisters

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Под видео Уизерспун написала: "Один из плюсов работы с Дженнифер – возможность пережить мои любимые моменты из "Друзей".

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В ролике Риз и Дженнифер воссоздают сцену из 6-го сезона сериала "Друзья", серия называлась The One Where Chandler Can't Cry.

Как ранее сообщалось, Риз Уизерспун снимется в новом сериале "С нуля" от Netflix. Как сообщает The Hollywood Reporter, в основу сюжета положены мемуары американской актрисы Темби Лок, известной зрителю по сериалам "Эврика" и "Скользящие".

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Все по теме:

Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Друзья.
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