Неожиданно: кто должен был сыграть роль няни Сэнди в "Друзьях" (Фото)

Новости культуры:Фредди Принца мл. в роли няни в "Друзьях" на самом деле должен был заменить очень неожиданный актер.

Сериал "Друзья" может похвастаться эпизодическими ролями десятков знаменитостей, но, как оказалось, один актер так и не попал в этот список. В девятом сезоне популярного ситкома есть эпизод, в котором у Эммы, новорожденной дочери Росса и Эммы, появляется няня по имени Сэнди.

И все бы ничего, но няня - мужчина, а роль этого персонажа досталась Фредди Принцу мл. Росс оказался не в восторге от того, насколько чувствительным оказался их "нянь", а потому Фредди удалось сыграть только в одной серии. И вот спустя годы выяснилось, что вместо него на экране и вовсе мог оказаться другой актер.

"Я даже не должен был быть Сэнди. Эта роль предлагалась Тому Хэнксу, но он не успевал вовремя вернуться со съемок в другом фильме", - заявил Принц в интервью Entertainment Weekly.

По словам актера, его агент связался с ним прямо накануне съемок и рассказал о возможности оказаться в "Друзьях", за которую Фредди с радостью ухватился, решив, что "это будет здорово".

Также актер рассказал, что в день работы над эпизодом просто невероятно нервничал, поскольку не успел толком выучить текст, а успокоиться ему помог Дэвид Швиммер, который играл Росса. Принц поделился, что Швиммер заглянул к нему в гримерку, так и лучась энергией, и сказал: "Тебе это понравится, чувак. Это похоже на маленькую двухактную пьесу, и все от этого в восторге. Тебе будет весело, ни о чем не беспокойся".

Очевидно, съемки и правда доставили Фредди удовольствие, ведь даже через столько лет он вспоминает этот день с теплом. Кстати, актер не уверен, что Сэнди найдется место в вероятном возвращении "Друзей", о котором так мечтают фанаты, но, будучи большим поклонником шоу, он уже придумал немало персонажей, которых мог бы сыграть.