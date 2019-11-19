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Сериал "Беглецы" по комиксам Marvel закрыли после третьего сезона

Сериал "Беглецы" по комиксам Marvel закрыли после третьего сезона
11:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Сервис Hulu принял решение закрыть сериал "Беглецы" после третьего сезона.

Еще один сериал Marvel Television, который транслируется в стриминговом сервисе Hulu, подходит к концу. В минувший понедельник стало известно, что третий сезон "Беглецов" будет последним. Кадр с печальной для фанатов новостью появился прямо во время нового трейлера.

Очевидно, в начале третьего сезона главные герои все еще будут искать Чейза (Грегг Салкин), Герт (Ариела Барер) и Каролину (Вирджиния Гарднер), которые ранее были захвачены главным антагонистом Беглецов Джоной (Джулиан Макмэхон). Помимо общения с инопланетянами, персонажам также предстоит столкнуться с повелительницей темного царства Морганой ле Фэй (Элизабет Херли), которая планирует использовать свою многомиллионную армию для завоевания мира людей.

Этот мир скоро станет нашим, — нагло заявляет злодейка в промо-ролике. 

 
 
 
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Darkness is surrounding. #MarvelsRunaways returns December 13 on @hulu

Публикация от Marvel’s Runaways (@marvelsrunaways)

Кстати, также в трейлере появились главные герои недавно закрытого сериала Marvel "Плащ и Кинжал" Тайрон (Обри Джозеф) и Тэнди (Оливия Холт). И не сказать, что их прибытию все вокруг очень обрадовались. Нико (Лирика Окано) даже весьма агрессивно спросила:

HBO показал первый трейлер сериала "Авеню 5" с Хью Лори (Видео)

Кто ты, черт возьми, и что ты делаешь в нашем доме?

На это Тайрон ответил, что ее поступки вызвали слишком негативные последствия, чтобы их проигнорировать.

"Беглецы" пополнили список закрытых сериалов Marvel, присоединившись к уже упомянутым "Плащу и Кинжалу", всем шоу, которые показывались на Netflix, и "Агентам Щ.И.Т.". Все 10 эпизодов заключительного сезона можно будет посмотреть в пятницу, 13 декабря.

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Фильмы, Кино, Marvel, Сериалы, Hulu, Беглецы, Сериал Беглецы.
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