Зрителей интригует новый трейлер 4 сезона "Пространства" (Видео)

Новости культуры:В сети появился новый трейлер фантастического сериала от Amazon "Пространство".

Фанатов американского фантастического телесериала "Пространство" порадовала новость о том, что космическая история все же продлена на 4 сезон.

Эту новость окончательно подтвердил показ первого трейлера сезона.

По сюжету, действие сериала проходит через 200 лет. Марс освоен, а также колонизирована вся Солнечная система. Ключевым героям, а именно членам экипажа космического корабля "Кентербери", предстоит выживать в нечеловеческих условиях и распутывать нелегкие задачи в бесконечном космическом пространстве.

Напомним, что кабельный телеканал Syfy в 2018 году отказался транслировать сериал, но Amazon удалось спасти положение, заказав четвертый сезон, первые серии которого покажут 19 декабря 2019 года.

Еще одна хорошая новость для поклонников сериала: "Пространство" уже продлен на 5 сезон.