Netflix снимет приквел фильма Романа Полански "Китайский квартал"

Новости культуры:Дэвид Финчер и Роберт Таун напишут сценарий сериала.

Стриминговый сервис Netflix запустил в работу многосерийный приквел культовой ленты Романа Полански "Китайский квартал" 1974 года.

Как сообщает Deadline, Дэвид Финчер и Роберт Таун напишут сценарий сериала и выступят сопродюсерами. Кроме того, Дэвид Финчер может снять пилотный эпизод.

В центре сюжета оригинальной картины - частный детектив из Лос-Анджелеса Джейк Гиттес (его сыграл Джек Николсон), который берется расследовать тайный роман мужа своей заказчицы. Однако он оказывается в самом центре связанных между собой событий, которые ведут вовсе не к измене.

Главным героем приквела станет юный Гиттес, который только начал заниматься частной детективной практикой.

Другие детали проекта пока неизвестны, как и дата выхода.