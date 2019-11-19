Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров

Новости шоу бизнеса:Представители киноискусства запускают процедуру отстранения Романа Полански из Гильдии режиссеров Франции.

Известный польско-французский режиссер и продюсер Роман Полански продолжает сталкиваться с новыми обвинениями в совращении несовершеннолетних и изнасилованиях.

Гильдия авторов, режиссеров и продюсеров Франции хочет внести предложение о лишении членства Полански из ассоциации, заседание представителей которой пройдет весной 2020 года.

Об этом сообщает президент ассоциации Пьер Жоливе: "Совет директоров ассоциации проголосовал за установление новых процедур по отстранению от должности любого члена, дело которого рассматривается в суде и исключения осужденного члена, в частности за преступления природного характера, такого как сексуальное насилие. Это прекращение будет касаться Романа Полански".

Режиссер, который сейчас является членом Гильдии, обвиняется в изнасиловании французской актрисы Валентин Монье, которое "якобы" было совершенно в 1975 году.

Роман Полански уже 40 лет скрывается от американского правосудия. В 1977 году в Лос-Анджелесе режиссер имел сексуальные отношения с 13-летней девушкой, обвинение которой Полански признал, но из США бежал в Европу.