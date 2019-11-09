Режиссера Романа Полански снова обвиняют в домогательствах

Новости шоу бизнеса:Польско-французского режиссера и продюсера обвинили в изнасиловании.

Обладателя "Золотой пальмовой ветви", а также "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля Романа Полански не единожды обвиняют в сексуальных домогательствах и совращении несовершеннолетних.

К списку непростительных проступков творца культового психологического триллера "Ребенок Розмари" добавилось еще одно обвинение в изнасиловании.

Французская актриса Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании, якобы совершенное в 1975 году.

Со слов Монье, данный акт произошел 44 года назад: "В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи - ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков".

Напомним, что Роман Полански уже 40 лет скрывается от американского правосудия. В 1977 году в Лос-Анджелесе режиссер имел сексуальные отношения с 13-летней девушкой, обвинение которой Полански признал, но из США бежал в Европу.