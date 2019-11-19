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Встречайте новый трейлер киноадаптации мюзикла "Кошки" (Видео)

Встречайте новый трейлер киноадаптации мюзикла "Кошки" (Видео)
19:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 26 декабря 2019 года.

Кинокомпания Universal представила новый трейлер киноверсии известного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки", которая не будет бороться за кинонаграды в этом году.

В фильме снимались Ребел Уилсон, Йен МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден и Тейлор Свифт. Кроме того, Джуди Денч играет в киноадаптации мужскую роль, а Идрис Эльба перевоплотился в злодея. 

Режиссером адаптации выступил Том Хупер. В украинский прокат картина выйдет 26 декабря 2019 года.

Ранее Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts из саундтрека к фильму "Кошки".

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Премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом", состоялась в Лондоне в 1981 году, а на Бродвее - в 1982 году. На протяжении 20 лет мюзикл был одной из самых известных бродвейских постановок.

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Все по теме:

Видео, Universal Pictures, Кошки, Мюзикл, Том Хупер, Англо-американский мюзикл.
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