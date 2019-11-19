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Появился окончательный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" (Видео)

Появился окончательный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Картина выйдет на Netflix 27 ноября этого года.

В сети появился финальный трейлер гангстерской драмы Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman) от Netflix.

Для Скорсезе картина станет первым проектом для Netflix. Она основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане.

Главную роль наемника по прозвищу "Ирландец" играет Роберт Де Ниро. В звездный актерский состав фильма также вошли Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель. 

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Как сообщалось ранее, в "Ирландце" планируется использовать дорогие технологии, чтобы показать героев фильма в возрасте 30, 50 и 70 лет. В частности, Роберт Де Ниро станет молодым с помощью цифровой обработки.

Фильм Скорсезе будет доступен для пользователей Netflix 27 ноября этого года.

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Все по теме:

Мартин Скорсезе, Кино, Фильм, Аль Пачино, Джо Пеши, Ирландец, Роберт Де Ниро, Netflix, Харви Кейтель.
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