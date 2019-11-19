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Вышел трейлер анимационного боевика "Шпионы под прикрытием" (Видео)

Вышел трейлер анимационного боевика "Шпионы под прикрытием" (Видео)
20:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Мультфильм выйдет на украинские экраны на Рождество - 25 декабря 2019 года.

Кинокомпания 20th Century Fох опубликовала новый "суперсекретный" трейлер анимационного комедийного боевика "Шпионы под прикрытием" ("Камуфляж и шпионаж", Spies in Disguise).

Режиссерами анимации выступили Трой Квон и Ник Бруно. Для них анимационная лента стала дебютом в режиссуре.

По сюжету супершпион Лэнс Стерлинг (Уилл Смит) и ученый Уолтер Беккет (Том Холланд) имеют полностью противоположные характеры. Лэнс спокойный, вежливый и галантный. А Уолтер нет. Но когда происходит неожиданный поворот событий, Уолтер и Лэнс вдруг вынуждены полагаться только друг на друга. И, если эта странная парочка не сможет стать настоящей командой, весь мир будет в опасности.

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Мультфильм выйдет на украинские экраны на Рождество - 25 декабря 2019 года. Дублированный трейлер можно посмотреть тут.

Как сообщалось ранее, обладатель премии "Оскар", многочисленных премий "Грэмми" и "Золотого Глобуса" Марк Ронсон согласился стать исполнительным музыкальным продюсером "Шпионов под прикрытием".

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Все по теме:

Кино, Мультфильм, Шпионы под прикрытием, Spies in Disguise, 20th Century Fох, Анимационный боевик.
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