Стартовали съемки второго сезона сериала "Мандалорец": что известно о дате выхода

Новости культуры:О дате выхода нового сезона не сообщается.

Стартовали съемки второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн", премьера которого состоялась в день запуска нового стримингового сервиса Disney+ — 12 ноября, а последующие эпизоды будут выходить раз в неделю.

Фото со съемочной площадки нового сезона опубликовал в своем Instagram создатель и шоураннер сериала - Джон Фавро.

Под снимком шлема главного героя в исполнении Педро Паскаля написано: "Приветствую с площадки второго сезона "Мандалорца".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@jonfavreau) 13 Ноя 2019 в 1:23 PST

О дате выхода второго сезона не сообщается. Действие "Мандалорца" развивается после событий "Возвращения джедая" и до прихода к власти Первого Ордена.

Напомним, что после презентации персонажных постеров, в сети появился новый тизер сериала Disney "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Ролик опубликован на YouTube-канале IGN. Главного героя, загадочного и одинокого стрелка, сыграл Педро Паскаль ("Игра престолов", "Нарко"). Также к нему присоединились Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие"), Ник Нолте ("Тонкая красная линия"), Джина Карано ("Дэдпул"), Эмили Сваллоу ("Менталист"), Карл Уэзерс ("Хищник") и др.