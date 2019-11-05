"Мандалорец": опубликован новый тизер сериала по мотивам "Звездных войн" (Видео)

Новости культуры:Дебютный эпизод сериала выйдет 12 ноября на сервисе Disney+.

После презентации персонажных постеров, в сети появился новый тизер сериала Disney "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн". Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

Главного героя, загадочного и одинокого стрелка, сыграл Педро Паскаль ("Игра престолов", "Нарко"). Также к нему присоединились Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие"), Ник Нолте ("Тонкая красная линия"), Джина Карано ("Дэдпул"), Эмили Сваллоу ("Менталист"), Карл Уэзерс ("Хищник") и др.

Действие "Мандалорца" будет развиваться после событий "Возвращения джедая" и до прихода к власти Первого Ордена. Дебютный эпизод сериала выйдет в день запуска нового стримингового сервиса Disney+ — 12 ноября, а последующие будут выходить раз в неделю.

Напомним, что одна из самых популярных киностудий мира сняла сериал "Мандалорец", в сюжет которого заложены главные события фильмов "Звездные войны". Поскольку премьера дебютного эпизода уже не за горами, представители ленты опубликовали второй официальный трейлер.