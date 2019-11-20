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Фильм "Любовь" получил награду на кинофестивале в Пекине

Фильм "Любовь" получил награду на кинофестивале в Пекине
14:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости культуры:Мультфильм принял участие в конкурсной программе международного пекинского киносмотра и получил JURY AWARD.

Анимационный фильм "Любовь" Никиты Лыськова принял участие в конкурсной программе Международного Пекинского кинофестиваля Feinaki Beijing Animation Week и получил награду "Выбор жюри".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино, при поддержке которого создан фильм.

"На очереди у "Любовь" - конкурсная программа международного кинофестиваля класса "А" PÖFF | Tallinn Black Nights Film Festival (15 ноября - 1 декабря) и участие в конкурсе Международного кинофестиваля Etiuda & Anima в Кракове, Польша (19 - 24 ноября)", - говорится в сообщении.

Автор и режиссер фильма "Любовь" - Никита Лыськов. Музыкальное оформление и звук - Антон Байбаков. Продюсер - Андрей Граница, компания "Т.Т.М.". 

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Короткометражная анимационная лента "Любовь" уже приняла участие более чем в 20 международных фестивалях в Украине и за рубежом, получив ряд побед. Мировая премьера фильма состоялась на наиболее престижном фестивале анимационного кино в Анси.

Лента рассказывает об истории любви с помощью символов: остроумная история-размышление об отношениях между людьми раскрывается через звуки.

Фильм был создан компанией "Т.Т.М." при стопроцентной финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Фильмы, Кино, Пекин, Любовь, Мультфильм, Награды, Смотреть, Анимационный фильм, анимации, Кинопремии.
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