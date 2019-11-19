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Стриминговый сервис Disney+ покажет "Симпсонов" в оригинальном формате

Стриминговый сервис Disney+ покажет "Симпсонов" в оригинальном формате
21:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В начале 2020 года у подписчиков появится выбор формата при просмотре этого популярного сериала.

Стриминговый сервис Disney+, который стартовал 12 ноября и тут же сломался, в ответ на критику пользователей выпустит "Симпсонов" в оригинальном формате в начале 2020 года.

Сериал компания представила в современном формате 16:9, адаптированном под широкие экраны. Сегодня Симпсоны выходят именно в таком виде, но первые 20 сезонов, выходившие до 2009 года, производились с телевизионным соотношением сторон — 4:3. Чтобы адаптировать первые выпуски под стриминговую платформу, оригинальные сезоны пришлось обрезать, из-за чего в некоторых сценах пропали визуальные шутки. Кроме того, в некоторых моментах картинку еще и растянули, нарушив пропорции персонажей.

В частности, спустя пару дней после запуска сервиса пользователи заметили, что при обрезке пострадала вся соль шутки про знаменитое спрингфилдское пиво Duff и три его разновидности: Duff, Duff Lite и Duff Dry.

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"При запуске мы представили "Симпсонов " в соотношении сторон 16:9 для того, чтобы гарантировать визуальное качество и обеспечить одинаковый вид для всех 30 сезонов сериала. Со временем в Disney+ выйдут новые функции и дополнительные опции для просмотра. В начале 2020 года первые 19 сезонов (и некоторые эпизоды из сезона 20) "Симпсонов" станут доступными в их оригинальном соотношении сторон 4:3, и у подписчиков появится выбор формата при просмотре этого популярного сериала", - говорится в заявлении компании.

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Симпсоны, Дисней, Сериал, Мультфильм, Спрингфилд, The Simpsons, Стриминговый сервис Disney+.
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