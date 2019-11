Стриминговый сервис Disney+ покажет "Симпсонов" в оригинальном формате

Стриминговый сервис Disney+, который стартовал 12 ноября и тут же сломался, в ответ на критику пользователей выпустит "Симпсонов" в оригинальном формате в начале 2020 года.

Сериал компания представила в современном формате 16:9, адаптированном под широкие экраны. Сегодня Симпсоны выходят именно в таком виде, но первые 20 сезонов, выходившие до 2009 года, производились с телевизионным соотношением сторон — 4:3. Чтобы адаптировать первые выпуски под стриминговую платформу, оригинальные сезоны пришлось обрезать, из-за чего в некоторых сценах пропали визуальные шутки. Кроме того, в некоторых моментах картинку еще и растянули, нарушив пропорции персонажей.

В частности, спустя пару дней после запуска сервиса пользователи заметили, что при обрезке пострадала вся соль шутки про знаменитое спрингфилдское пиво Duff и три его разновидности: Duff, Duff Lite и Duff Dry.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format -- this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl

— (@TristanACooper) 12 ноября 2019 г.