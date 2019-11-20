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"Викинги" переезжают: исторический сериал продолжится на другом канале

"Викинги" переезжают: исторический сериал продолжится на другом канале
15:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:4 декабря выйдет шестой сезон сериала "Викинги" на телеканале History, а его сиквел - на стриминговом сервисе Netflix.

20 ноября потоковый гигант объявил, что продолжение драмы "Викинги" состоится на их сервисе. Создатель сериала Майкл Херст продолжит историческую драму сиквелом под названием "Викинги: Вальхалла". Всего снимут 24 эпизода. Будет ли сиквел поделен на 2 сезона по 12 серий - не известно.

"Викинги: Вальхалла" расскажет о событиях спустя 100 лет после финальной серии оригинального сериала, и расскажет о приключениях самых знаменитых викингов, которые когда-либо жили - Лейф Эриксон, Фрейдис, Харальд Харада и нормандский король Вильгельм Завоеватель (также потомок викингов). Эти мужчины и женщины проложат новые пути, борясь за выживание в постоянно меняющейся и развивающейся Европе.

Сценарий напишет сценарист "Крепкого орешка" - Джеб Стюарт. Исполнительными продюсерами сериала станут создатель Майкл Херст и Морган О'Салливан. Съемочная группа вернется в Ирландию, где и "родятся" новые "Викинги". Даты съемок и релиза - не известны.

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Переход сериала на Netflix стал неожиданностью, особенно если учесть, что у Hulu есть права на потоковую передачу на данное флагманское шоу. Ченнинг Данджи, вице-президент Netflix, сказал: "Викинги: Valhalla обещает быть всем, что фанаты болье всего любят во франшизе: душераздирающее, неостанавливаемое действие, основанное на богатых персонажах и драматическом рассказывании историй, которое освещает семью, лояльность и силу. Мы рады воплотить в жизнь следующую итерацию саги о викингах".

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Кино, Сериал, Викинги, Сиквел.
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