"Зов предков": украинский трейлер экранизации романа Джека Лондона (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма в кинотеатрах страны состоится 20 февраля 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер фильма студии 20th Century Fox "Зов предков" - экранизации мировой классики, одноименного романа Джека Лондона.

В фильме показана история жизни Бака, добросердечного пса, чья беспечная домашняя жизнь летит кувырком, когда его вдруг похищают из родного дома в Калифорнии и везут в дикий и экзотический Юкон на Аляске. Действие происходит во времена Золотой лихорадки в 1890-е годы. Новичок в стае ездовых собак - доставщиков почты, а затем и вожак этой стаи, Бак переживает массу невероятных приключений, и в конце концов находит свое настоящее место в мире и становится хозяином собственной судьбы.

Роли исполняют Харрисон Форд, Дэн Стивенс, Омар Си, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд и Колин Вуделл. Режиссер - Крис Сандерс ("Как приручить дракона"), автор сценария - Майкл Грин ("Убийство в "Восточном экспрессе"").

Соединив живой экшн и анимацию, авторы "Зова предков" использовали самые современные визуальные эффекты и анимационные технологии, чтобы животные в фильме выглядели как реалистичные и эмоционально аутентичные персонажи.