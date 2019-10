"Вестсайдская история": съемки фильма завершены

Голливудский режиссер Стивен Спилберг объявил о завершении съемок своего нового фильма "Вестсайдская история". На странице студии 20th Century Fox в Twitter режиссер опубликовал несколько кадров, а также письмо благодарности всем, кто работал над картиной.

"Это было путешествие без происшествий: радостное, потрясающе трогательное, бесконечно удивительное соединение с историей и партитурой одного из величайших мюзиклов мира. Мой блестяще талантливый, яростно преданный, щедрый и, видимо, неиссякаемый актерский состав и съемочная группа из сотен человек дали нашему фильму все, что у них есть, и я уже могу сказать, что фильм, который мы выпустим 18 декабря 2020 года, обязан им всем, как и его безмерно благодарный режиссер", - написал Спилберг в письме.

Стивен Спилберг также поделился несколькими фотографиями со съемочной площадки, в том числе снимком с Дэвидом Альваресом, сыгравшим Бернардо, Арианой Дебозе, получившей роль Аниты, Рейчел Зеглер, изображавшей Марию, и Анселем Элгортом, сыгравшим Тони.

