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"Вестсайдская история": съемки фильма завершены

"Вестсайдская история": съемки фильма завершены
17:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Стивен Спилберг сообщил об окончании съемок нового фильма и написал письмо благодарности.

Голливудский режиссер Стивен Спилберг объявил о завершении съемок своего нового фильма "Вестсайдская история". На странице студии 20th Century Fox в Twitter режиссер опубликовал несколько кадров, а также письмо благодарности всем, кто работал над картиной.

"Это было путешествие без происшествий: радостное, потрясающе трогательное, бесконечно удивительное соединение с историей и партитурой одного из величайших мюзиклов мира. Мой блестяще талантливый, яростно преданный, щедрый и, видимо, неиссякаемый актерский состав и съемочная группа из сотен человек дали нашему фильму все, что у них есть, и я уже могу сказать, что фильм, который мы выпустим 18 декабря 2020 года, обязан им всем, как и его безмерно благодарный режиссер", - написал Спилберг в письме.

Стивен Спилберг также поделился несколькими фотографиями со съемочной площадки, в том числе снимком с Дэвидом Альваресом, сыгравшим Бернардо, Арианой Дебозе, получившей роль Аниты, Рейчел Зеглер, изображавшей Марию, и Анселем Элгортом, сыгравшим Тони.

Напомним, сценаристом ленты является лауреат Пулитцеровской премии Тони Кушнер, а лауреат премии "Тони" Джастин Пек - хореограф ленты.

В основу мюзикла положен сюжет о Ромео и Джульетте, который перенесли в Нью-Йорк ХХ века. Улицы города контролируют банды, которые конфликтуют между собой. Девушка Мария из одной банды влюбляется в парня Тони, который входит в банду противников, белых иммигрантов. Отношения молодых людей обречены.

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Впервые мюзикл "Вестсайдская история" поставили в 1957 году. Музыку для него написал Леонард Бернстайн, а слова – Стивен Сондхайм. В 1961 году режиссеры Роберт Уайз и Джером Роббинс сняли одноименный фильм, который получил десять "Оскаров". Также эта лента заняла второе место в рейтинге лучших экранных мюзиклов США по версии Американского киноинститута.

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Кино, Фильм, Стивен Спилберг, Съемки, 20th Century Fox, Вестсайдская история.
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