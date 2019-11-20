"Я все еще не сдал эту роль": Генри Кавилл не собирается отдавать роль Супермена

Новости культуры:Актёр заверил поклонников, что не собирается отказываться от роли Кларка Кента и призывает не верить слухам.

Актер Генри Кавилл, который занят сейчас на съемках сериала "Ведьмак", не намерен отказываться от другой своей знаменитой роли - Супермена. Об этом он рассказал в интервью журналу Men’s Health.

По его словам, плащ супергероя DC по-прежнему висит у него в шкафу.

"Я все еще не сдал эту роль. Есть еще немало того, что я могу дать Супермену. Еще многое можно рассказать. Раскрыть искренние стороны этого персонажа. Я бы хотел отразить то, что было в комиксах. Это важно для меня. С Суперменом нужно обойтись справедливо. И его статус сейчас таков: сами все увидите", - рассказал Кавилл.

Отмечается, что компании DC и Warner пока что не планируют возвращать Супермена на большой экран.